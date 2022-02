Nuova sede per la stazione Carabinieri Forestale di Ortona

Nell’ottica dell’ampia manovra di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sta attuando sull’intero territorio nazionale, anche la Stazione Carabinieri Forestale di Ortona, dal 14 febbraio, ha trovato una nuova collocazione presso la caserma della Compagnia Carabinieri Territoriale sita ad Ortona in via Roma, 31. Locali ampi, luminosi e “rinnovati” consentiranno ai militari attualmente in forza al reparto di lavorare in un ambiente più confortevole, dinamico e funzionale, a stretto contatto con i colleghi della territoriale.

L’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale hanno reso possibile la movimentazione della Stazione e la messa in campo di consistenti risorse sia per allestire i locali destinati alla componente forestale che per attuare miglioramenti e manutenzioni di più ampio respiro dell’intera struttura della Compagnia che, come noto, è di proprietà comunale.

La competenza circoscrizionale dell’importante presidio forestale di Ortona, uno dei dieci reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, è di circa 200 Kmq ed abbraccia nove Comuni, alcuni dei quali a notoria “vocazione ambientale”.

Anche questo trasferimento, come è già avvenuto per le Stazioni Carabinieri Forestale di Atessa e Chieti, rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come si stia rafforzando la sinergia intra-istituzionale fra la componente Territoriale e Forestale dell’Arma, che operano quotidianamente, se pur con specificità differenti, a servizio della tutela della collettività e dell’ambiente.