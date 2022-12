Nuova vita per la Rsa “Santa Maria del Monte”, oggi pomeriggio l’inaugurazione

Riapre i battenti la residenza assistenziale per anziani “Santa Maria del Monte” operante da anni a Castiglione Messer Marino. La nuova società Salutari srl ha rilevato la struttura che aveva chiuso, dopo decenni di attività, nei mesi scorsi. Un colpo inferto non solo all’assistenza agli anziani sul territorio di confine tra Abruzzo e Molise, ma anche al comparto lavorativo. Infermieri, operatori socio sanitari e il resto del personale rimasti senza lavoro, con la paralisi di tutto l’indotto che ruota attorno ad una residenza per anziani.

La motivazione principale della chiusura della struttura è stata il mancato accreditamento presso la Regione Abruzzo, che avrebbe consentito una compartecipazione delle spese. Ora quella pagina triste sembra essere acqua passata, perché grazie a nuovi imprenditori con esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, la struttura riapre finalmente i battenti. E proprio per la giornata di oggi, a partire dalle ore 15.30, è prevista l’inaugurazione del nuovo corso, alla quale parteciperà l’amministrazione comunale e la cittadinanza. Ad animare la giornata Piero Mazzocchetti.

Il responsabile della struttura, Alberto Salutari, con grande entusiasmo raccoglie la sfida di ricominciare mettendosi a disposizione delle esigenze del territorio» spiegano dalla nuova gestione. La struttura, tra l’altro, è ancora alla ricerca di personale per il completamento dell’organico. Si cercano le seguenti figure professionali: infermieri, Oss, fisioterapisti. Per informazioni rivolgersi al numero: 0873975012