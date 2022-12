Contributi ai Comuni per opere di urbanizzazione: finanziato il progetto di Schiavi di Abruzzo

La Regione Abruzzo promuove la realizzazione di interventi volti al perseguimento dello sviluppo urbano sostenibile e della rigenerazione delle aree urbane, attraverso l’assegnazione di contributi regionali a favore dei Comuni abruzzesi per la realizzazione, l’adeguamento ed il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

A destra il consigliere Troiano durante un consiglio comunale a Schiavi di Abruzzo

Con DGR 686 del 25.11.2022 è stato disposto lo scorrimento della vigente graduatoria per l’annualità 2022. E nell’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento compare anche quello di Schiavi di Abruzzo.

L’assessore Campitelli e il consigliere Troiano

La somma assegnata al centro montano è di circa 89mila euro e dovranno essere impiegati per “Interventi di recupero funzionale dell’edificio sede del Comune con sistemazione area esterna“. Una vittoria politica del consigliere di minoranza Carlo Troiano che ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale e della comunità di Schiavi, «nell’ottica di una collaborazione per il bene del paese», i suoi “contatti” diretti in Regione, in particolare con l’assessore regionale Nicola Campitelli. «Una buona notizia per Schiavi, – commenta il consigliere Troiano – per la quale ringraziamo l’assessore Campitelli che si è adoperato per ottenere questo finanziamento».