Nuovo anno scolastico: è rivoluzione in fatto di sedi. Le elementari traslocano allo Scientifico

Partirà con sostanziali novità il nuovo anno scolastico di Agnone. Le opere in corso di consolidamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche al plesso delle elementari di Piazza del Popolo, costringerà gli studenti delle elementari e materne a traslocare in altre sedi. A riguardo l’indicazione che arriva dai vertici scolastici e dall’amministrazione comunale, prevede lo spostamento delle elementari al liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’ con quelli della scuola materna nella nuova ala (pian terreno) del polo di Majella che ospita le medie. Di conseguenza le cinque classi del liceo Scientifico saranno trasferite all’Itis ‘Leonida Marinelli’ dove attualmente “alloggiano” i futuri periti industriali e gli iscritti all’istituto Alberghiero.

Di fatto la struttura di via De Horatiis diventerà il polo delle superiori, come da sempre immaginato dalla Provincia di Isernia, titolare dell’immobile e sostenitrice del modello college americano capace di raggruppare e formare l’intera popolazione degli aspiranti diplomanti del territorio. Sulla carta, la nuova sistemazione dovrebbe perdurare fino a gennaio del 2024, il tempo fissato per ultimare i lavori alle scuole elementari. Ma il nuovo “esperimento” potrebbe aprire a nuovi scenari. Il più interessante è quello che porterebbe alla progettazione di un convitto nella struttura del liceo Scientifico.

Un’idea da sempre inseguita, ma in realtà mai portata a termine dalle varie amministrazioni succedutesi a Palazzo San Francesco. Naturalmente si resta nel campo delle ipotesi ma soprattutto necessario capire dove reperire i finanziamenti affinché da realizzare un’opera vitale per il sostentamento delle scuole agnonesi alle prese con un pauroso calo di iscrizioni dovuto anche alla denatalità oltre che ad una viabilità da anteguerra, trasporti inesistenti e totale assenza di diversivi i quali potrebbero attirare studenti di fuori città. Dulcis in fundo da capire la sistemazione dei bambini dell’asilo di via Pietro Micca che a breve sarà abbattuto per far spazio ad un nuovo e moderno edificio.