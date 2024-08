Nuovo punto vendita a Frosolone, un altro successo per il Prioriello group: congratulazioni

Un nuovo punto vendita della rete di supermercati “Sigma” ha aperto, proprio ieri, a Frosolone. Al di là della notizia, perché una nuova attività commerciale che apre in zone afflitte dallo spopolamento è sicuramente una notizia, pubblichiamo questo messaggio speciale inviato da Rosario Caruso per il signor Michele Prioriello.

«Costanza, perseveranza, determinazione e passione, hanno portato al vostro successo! Congratulazioni per questa nuovo traguardo. Non sia esso la fine, ma l’inizio di un altro nuovo cammino, prospero in gratificazioni e soddisfazioni! Augurissimi, che la fortuna sia sempre a voi compagna alleata di vita! Ad maiora, signor Michele Prioriello! Con stima infinita, Rosario Caruso».