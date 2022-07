Nuovo tappeto stradale per il corso di Agnone, la Provincia di Isernia ‘sgancia’ 90mila euro

Il corso principale di Agnone si rifà il look. Dopo le panchine installare sui marciapiedi dall’amministrazione comunale, questa volta tocca al manto stradale pagato dalla Provincia di Isernia.

Si tratta di un importo di 90mila euro. I lavori sono iniziati ieri mattina e se tutto filerà per il verso giusto dovrebbero concludersi nell’arco di qualche settimana. Le opere necessarie visto lo stato in cui versava il tappetino bituminoso andrebbero estese anche nel centro storico dove la situazione è a dir poco precipitata. Sampietrini e basole divelte, rattoppi inguardabili e chi ne ha più ne metta imbarazzano turisti e visitatori che in questi giorni sono ospiti della cittadina altomolisana.

Tuttavia nel caso dei lavori in corso d’opera la competenza dell’ente provinciale garantirà solo il tratto che da Piazza Unità d’Italia raggiunge l’ingresso del paese all’altezza dell’hotel Duca del Sannio. Ad effettuare lo spargimento di 28 tonnellate di conglomerato bituminoso, riparazioni buche, crepe, avvallamenti e sistemazione dei pozzetti, la ditta DMP Costruzioni Srl di Vinchiaturo. Le ultime opere di rifacimento del manto stradale lungo il corso principale di Agnone risalgono al lontano 19 marzo 1995 quando arrivò Papa Giovanni Paolo II.