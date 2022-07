I grifoni in Appennino centrale, specie fondamentale per gli ecosistemi

Questa settimana sono in programma due interessanti eventi a Pettorano sul Gizio, nella Bear Smart Community Genzana, uno incentrato sulla scoperta del grifone e del suo fondamentale ruolo ecologico e l’altro dedicato all’incontro tra i volontari che lavorano per la natura e la comunità locale, al fine di rafforzare i legami e costruire insieme nuove opportunità.

Giovedì 28 luglio 2022 alle ore 18 si terrà l’iniziativa “La forza del volontariato al servizio della natura e della comunità. Giornata di incontro e scambio tra volontari e cittadini nella Bear Smart Community Genzana” presso il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio. Il programma di volontariato, che ha avuto inizio nel 2015, porta molteplici benefici, in primis ai ragazzi, che da tutta Europa fanno un’esperienza intensa a stretto contatto con la natura, imparando le pratiche rewilding, contribuendo agli sforzi per la coesistenza tra i residenti e la fauna selvatica e costruendo una comunità giovane e dinamica che rinvigorisce quella preesistente. Inoltre, i residenti di numerosi borghi dell’Appennino centrale ricevono benefici dalla presenza e dal lavoro fortemente motivato dei volontari; basti pensare alle azioni di ripristino ambientale e di pulizia di discariche illegali oppure al montaggio e alla manutenzione dei recinti elettrificati per prevenire i conflitti uomo-orso. Un ulteriore beneficio è goduto dalle organizzazioni presso le quali i volontari prestano il proprio servizio: senza di loro non si potrebbe intervenire con costanza ed efficacia e, allo stesso tempo, coprire un territorio così vasto che abbraccia l’Abruzzo montano, l’Alto Molise e il Lazio appenninico. L’evento è organizzato da Rewilding Apennines, Salviamo l’Orso, Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, Cooperativa Valleluna e Comune di Pettorano sul Gizio.

Venerdì 29 luglio alle ore 17:00 presso il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio sarà la volta de “I grifoni in Appennino centrale. Alla scoperta di una specie fondamentale per i nostri ecosistemi”. Fermamente convinti che alla base della convivenza con la fauna selvatica debba esserci la conoscenza, l’obiettivo di questo evento aperto a tutti è far avvicinare le persone a una specie poco nota e ancora troppo bistrattata. Nel corso del convegno si potrà conoscere da vicino questo splendido animale e, quindi, comprendere l’importante posizione che occupa nella catena alimentare per chiudere il circolo della vita. Inoltre, saranno discussi l’impegno nella reintroduzione della specie in Appennino centrale, le attuali minacce e le prospettive per il futuro del grifone. Il convegno sarà preceduto dalla mostra fotografica “Correnti Ascensionali” di Bruno D’Amicis, biologo e fotografo, dedicata proprio agli avvoltoi, e da stand informativi. L’evento è organizzato da Rewilding Apennines insieme con la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, il Comune di Pettorano sul Gizio e i Carabinieri Biodiversità Castel di Sangro.