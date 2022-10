Olympia Agnonese, ci si mette anche la terna arbitrale

«Una terna arbitrale non all’altezza della situazione, ha rovinato e falsato il risultato di un bella partita del campionato di eccellenza molisana tra l’Olympia Agnonese e il Venafro, finita 4 – 3 per i venafrani». E’ il caustico commento che arriva dalla società sportiva di Agnone dopo la sconfitta con i “cugini” venafrani.

«I ragazzi di mister Fusaro e mister Dell’Oglio hanno giocato la partita con grinta, determinazione e voglia di vincere, – spiegano dagli ambienti societari – con fraseggi ben organizzati che hanno permesso di andare in vantaggio dopo dieci minuti con un bel gol del francese Pierott: colpo di testa in area che spiazza il portiere. A meta tempo i venafrani pareggiano, ma allo scadere di nuovo l’Olympia in vantaggio con un eurogol del bravissimo D’Orta. Da segnalare che l’arbitro disattento non si accorge di un calcio di rigore in favore dei ragazzi dell’Olympia. Nel secondo tempo i nostri calano un po’ fisicamente, il Venafro insiste, agguanta il pareggio e poi il vantaggio. I bravi e determinati giovani dell’Olympia non ci stanno e pareggiano, dopo una bella azione corale, con Di Ciocco. E dopo il pareggio salgono in cattedra negativamente l’arbitro e il suo assistente, che regalano il gol della vittoria al Venafro, in netto fuorigioco, viziato prima anche da un fallo su Litterio. Il designatore arbitrale guardi con più attenzione alcune gare».