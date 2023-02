Olympia Agnonese: Riccardo Colato nella rappresentativa nazionale Under 17 a Catanzaro

La società Olympia Agnonese comunica che «nell’ambito del progetto Giovani della LND è stato convocato il nostro giovane calciatore Riccardo Colato, classe 2006, al raduno territoriale dell’Area Sud per la rappresentativa nazionale dilettanti Under 17 a Catanzaro, per mercoledì 8 febbraio, a disposizione del mister Calogero Sanfratello».

«Intanto- continua la nota societaria – sia Colato che Simone Misischia sono stati convocati nel raduno della rappresentativa Molise under 17 che nella settimana di Pasqua in Piemonte parteciperà al torneo nazionale delle regioni, una bella vetrina che metterà in luce, sotto gli occhi di osservatori di squadre professioniste, questi baldi giovanotti in cerca di affermazioni».

«Grande soddisfazione in casa Olympia per questi due splendidi traguardi che si stanno raggiungendo. – aggiunge Fernando Sica, responsabile del settore giovanile – I tanti sacrifici e il lavoro svolto da tutta la società alla fine vengono ripagati con queste soddisfazioni. In un territori che si sta sempre più spopolando per via dell’abbandono di giovani in cerca di fortuna altrove, – continua il dirigente – ancora si riesce, grazie al grande volontariato e al senso di appartenenza, a raggiungere certi traguardi sportivi».

Il presidente Mario Russo, i dirigenti tutti e lo staff tecnico incontrando i due ragazzi hanno augurato loro un in bocca al lupo per le due avventure che si accingono ad affrontare. «A loro un grazie particolare perché stanno portando in alto i colori granata della società e della città di Agnone in campo regionale e nazionale».