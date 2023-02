Concessionario auto in fiamme, Vigili del fuoco salvano decine di autovetture

Nella tarda serata di ieri giungeva presso la sala operativa 115 una richiesta d’intervento per incendio in una rivendita auto sita in Termoli (CB). Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del medesimo distaccamento cittadino. Il personale operante constatava la presenza di fiamme all’interno dell’ufficio, annesso alla attività commerciale, ed intervenire opportunamente impedendone la propagazione sul resto dell’area commerciale. Sulle possibili cause del rogo sono in corso gli accertamenti a cura di personale NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei Vigili del fuoco di Campobasso.

