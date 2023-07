Olympia Agnonese, Saia lancia l’operazione salvezza e chiama in causa gli imprenditori

È convocata per martedì primo agosto alle ore 21 una seconda assemblea pubblica, presso la Villa Comunale di Piazza Unità d’Italia, per discutere il futuro della Polisportiva Olympia Agnonese.

Ne dà notizia il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

«Come emerso chiaramente durante il primo incontro, – spiega il primo cittadino – la Polisportiva rappresenta un punto di riferimento importante per tanti, oltre a essere fondamentale per lo sviluppo del territorio. Per questo motivo è fondamentale il coinvolgimento di tutta la comunità per trovare soluzioni che consentano alla Polisportiva di continuare la propria attività».

Il primo incontro non è stato propriamente affollato, a dimostrazione di un interesse non troppo alto per il settore calcistico da parte della popolazione di Agnone. Per questo motivo il sindaco rilancia una nuova assemblea, sperando in maggior coinvolgimento soprattutto da parte del mondo imprenditoriale che opera nel settore turistico.

«Alla seconda assemblea pubblica – spiega infatti Saia – invitiamo in particolar modo gli imprenditori locali, poiché attività sportive in salute significano anche maggior movimento economico sul territorio; i genitori dei tanti ragazzi e ragazze che praticano sport nelle giovanili della Polisportiva; chiunque voglia contribuire con idee e suggerimenti per salvare questa importante realtà cittadina. Contiamo su una partecipazione numerosa all’assemblea pubblica».