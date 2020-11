Omessa custodia di armi: sequestrate due pistole semiautomatiche

Da parte della Polizia della Questura di Isernia sono state svolte attente indagini in materia di armi e, a tal riguardo, la Squadra Mobile ha denunciato un cittadino italiano ai sensi del Testo Unico delle

Leggi di Pubblica Sicurezza per omessa custodia di armi: a suo carico si è proceduto al sequestro penale di due pistole semiautomatiche Beretta.

Da ultimo, la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un ordine di

sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare a carico di un cittadino residente nel capoluogo pentro.

Il predetto uomo dovrà rimanere ristretto per un anno e sei mesi presso il proprio domicilio, essendo divenuta irrevocabile a suo carico una sentenza di condanna per usura.

