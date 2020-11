Guida senza patente, mai conseguita: denuncia e sequestro dell’auto

Nonostante le limitazioni imposte per il contrasto dell’emergenza epidemiologica, la Polizia di Stato ha rivolto particolare attenzione al monitoraggio delle persone ristrette da vincoli giudiziari domiciliati nel territorio pentro e dei soggetti orbitanti – per i precedenti di

polizia – nell’ambito della criminalità comune e diffusa, con particolare attenzione al settore dello spaccio degli stupefacenti.

Per effettuare mirati controlli, gli agenti della Squadra Mobile di Isernia si sono avvalsi della preziosa collaborazione della unità cinofila di Pescara, con cui hanno effettuato negli ultimi giorni numerose perquisizioni (sia personali che domiciliari), eseguite nel capoluogo pentro e in provincia.

Nell’ambito delle attività sono state controllate circa 20 persone e perquisite

abitazioni, garage e pertinenze.

Durante i controlli, è stato segnalato alla Polizia Stradale un giovane trovato alla guida guidava un veicolo senza aver mai conseguito la patente. Oltre alla sanzione amministrativa, il veicolo è stato sottoposto a fermo.



