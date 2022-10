Open day alla scuola calcio di Agnone, con i tecnici del settore giovanile della Figc Molise. L’evento è in programma per mercoledì 12 ottobre presso lo stadio comunale “Civitelle” di Agnone, a partire dalle ore 16. Una iniziativa pensata per i ragazzi delle categorie Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti.

Il responsabile del settore giovanile regionale della Figc, Massimiliano Di Gregorio

Sarà presente, per l’occasione, il responsabile tecnico del settore giovanile regionale della Figc, Massimiliano Di Gregorio, insieme ai suoi collaboratori. Proprio i tecnici federali faranno svolgere ai ragazzini delle esercitazioni e dei giochi sul campo. Un’occasione imperdibile, anche per gli ultimi genitori scettici, per tastare con mano la professionalità e la passione messi a disposizione degli allievi della scuola calcio di Agnone.