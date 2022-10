Apre una strada nel bosco senza alcuna autorizzazione, un denunciato nel Vastese

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gissi hanno accertato, in comune di Fresagrandinaria, l’apertura di un tracciato stradale, all’interno del bosco sito in località “Coste delle Rose”, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Al fine di evitare che il reato fosse aggravato e portato ad ulteriori conseguenze, i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo l’area interessata dai lavori, deferendo alla Procura della Repubblica di Vasto il proprietario del terreno, reo di aver realizzato la pista in violazione dei vincoli idrogeologico-forestale, paesaggistico-ambientale e urbanistico edilizi.

L’indagato, che si è rifiutato di declinare le proprie generalità, dovrà rispondere di abuso edilizio, per aver realizzato opere in assenza di autorizzazione paesaggistica, e dell’art. 651 del Codice Penale e rischia una condanna fino a quattro anni di reclusione.

In corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa per la violazione dell’art. 70 L. R. n. 3/2014 (trasformazione del bosco) che prevede il pagamento proporzionale, compreso tra euro mille ed euro diecimila, per ogni mille metri quadrati di terreno illecitamente disboscato.