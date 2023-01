Open day: Itis, Scientifico e Alberghiero presentano l’offerta formativa

Tutto pronto ad Agnone per l’Open-day, iniziativa promossa dall’istituto omnicomprensivo ‘Giuseppe Nicola D’Agnillo’ che sabato 14 gennaio spalancherà le porte dei tre istituti superiori a studenti e alle loro famiglie. Si tratta dell’Itis ‘Leonida Marinelli’ con gli indirizzi di elettronica, elettrotecnica, meccanica, meccatronica ed energia (quest’ultimi indirizzi unici in provincia di Isernia); il Liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’, primo istituito nel suo genere inaugurato in Molise nel 1950; l’Ipseoa ‘San Francesco Caracciolo’ che forma cuochi, operatori per servizi di cucina, sala-bar e ricevimento, unico plesso presente sul territorio della provincia di Isernia. L’offerta formativa si caratterizza in particolare per lo svolgimento di laboratori, stage e progetti nazionali ed internazionali. L’appuntamento è per sabato dalle ore 16 alle 19. Ad accogliere studenti e i loro familiari, la dirigente scolastica Tonina Camperchioli e il corpo docente.

