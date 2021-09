Open day scuola calcio, mister Dell’Oglio: «I bambini si divertono, ma si formano anche per ambire a categorie superiori»

Tra gli osservatori di spicco dell’open day della scuola calcio di Agnone anche mister Antonio Dell’Oglio che allena, in tandem con Michele D’Ambrosio, la prima squadra. Il tecnico sottolinea l’importanza della scuola calcio che ha come obiettivo principale sicuramente quello di far divertire i bambini, ma anche di formali tecnicamente e tatticamente per un futuro calcistico anche di rilievo.

