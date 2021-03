Operai in nero sul cantiere, denunciato il proprietario del fabbricato

Prosegue l’azione incessante dei Carabinieri della compagnia di Isernia, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legalità, anche sui luoghi di lavoro.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, hanno proceduto alla contestazione di violazioni di carattere penale ed amministrativo, tra cui anche quelle riferite del mancato rispetto di normative e procedure sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, al proprietario di un terreno e di un fabbricato edilizio, per aver commissionato attività lavorativa a due operai che sono risultati privi di partita IVA e non in regola con il contratto di lavoro per le prestazioni d’opera eseguite.

Correlati