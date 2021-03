Truffe su Facebook e Messanger, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Forlì del Sannio hanno individuato il responsabile di una truffa, residente in altra regione, che utilizzando gli applicativi facebook e messanger, aveva posto in vendita una fantomatica attrezzatura per la lavorazione del legno per un importo di euro 500, rendendosi poi irreperibile dopo aver ricevuto l’importo sul suo conto da un ignaro acquirente, che ovviamente non ha ricevuto in cambio alcun utensile. Il malvivente è stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria.

