Ordigno bellico affiora nel campo, richiesto l’intervento degli artificieri

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta nel pomeriggio di oggi a Campomarino (CB), in contrada Cianaluca, per mettere in sicurezza l’area di un terreno agricolo in seguito alla segnalazione del proprietario che, mentre era intento a svolgere lavori in campagna, ha rinvenuto un presunto ordigno bellico della seconda guerra mondiale. Sul posto è giunta anc he una pattuglia dei Carabinieri e si è in attesa degli artificieri.

