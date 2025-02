Ordigno bellico rinvenuto in Alto Molise: sul posto i Forestali, si attende l’arrivo degli artificieri

BREAKING NEWS – Un ordigno bellico di medie dimensioni è stato rinvenuto, pochi minuti fa, in agro di Roccasicura. La segnalazione alle Forze dell’ordine è arrivata da un cittadino che ha notato uno strano oggetto metallico.

Ricevuta l’informativa sul posto si è portata immediatamente una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Carovilli, competente per territorio, per i primi accertamenti del caso. I militari hanno provveduto a delimitare l’area impedendo l’accesso ai civili. Gli stessi Forestali hanno informato tempestivamente le autorità di pubblica sicurezza, a partire dal sindaco del posto, e la Prefettura di Isernia. Al momento la zona è stata cinturata e interdetta e si resta in attesa di personale specializzato, presumibilmente artificieri dell’Esercito o della Polizia di Stato, per la necessaria rimozione e bonifica dell’ordigno.