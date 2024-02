Ordinazione episcopale di monsignor Colaianni, dal prossimo 9 marzo alla guida dell’arcidiocesi Campobasso-Bojano

Si è tenuta al Pala Sassi “Salvatore Bagnali” di Matera l’ordinazione episcopale di Monsignor Biagio Colaianni, nuovo arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano, che inizierà il suo ministero pastorale il 9 marzo 2024 presso la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, patrona del Molise. Il rito, carico di emozioni e spiritualità ha visto una folta partecipazione di fedeli molisani oltre che della diocesi di Matera-Irsina.

Per il Comune di Campobasso, alla celebrazione alla quale hanno partecipato tante autorità civili e religiose, erano presenti il sindaco Paola Felice, il presidente del Consiglio Antonio Guglielmi e il consigliere Antonio Vinciguerra.

«In attesa dell’arrivo in Molise di Monsignor Colaianni – ha detto il Sindaco di Campobasso Paola Felice – abbiamo portato al nostro nuovo Pastore il saluto dell’intera comunità campobassana. Monsignor Colaianni saprà guidarci nel rendere Campobasso una città sempre più accogliente e solidale in cui nessuno si senta escluso e lasciato indietro: è questa, infatti, la vera sfida che ci attende nel prossimo futuro. I valori della cristianità quali la carità, la solidarietà, l’ascolto e la speranza sono principi ai quali ispirare la società civile, a prescindere dall’essere credenti o meno. Una convivenza improntata al dialogo e all’incontro per combattere l’egoismo e l’individualismo che caratterizzano i nostri tempi: sono certa che Monsignor Colaianni saprà darci indicazioni giuste in questa direzione».