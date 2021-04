Ordini da Figliuolo: vaccinate quel reduce. Domattina la task force a Castelguidone

Su ordine del Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, domattina la task force operativa in Molise per supportare la campagna vaccinale anti Covid, si recherà a Castelguidone, nell’Alto Vastese, per sottoporre a vaccinazione il reduce di guerra centenario, Paolo Antonio Sabatino.

La vicenda, data dalla nostra testata, è rimbalzata sulle maggiori agenzie di stampa nazionali e sulla grande stampa ed è arrivata anche alla struttura commissariale retta dal generale Figliuolo. La risposta non si è fatta attendere.

Sabatino con le stellette da militare

Nell’arco temporale di qualche ora l’ordine è stato impartito e domattina la task force già operativa in Molise, al comando del tenente colonello medico Di Iorio, raggiungerà Castelguidone per inoculare la dose di vaccino al reduce di guerra “dimenticato” dalla Asl.

