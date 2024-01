Ospedale Agnone: chiudono le cucine interne, servizio assegnato a ditta esterna di Somma Vesuviana

A breve i pasti per i pazienti dell’ospedale di Agnone arriveranno dal ‘Veneziale’ di Isernia. E’ quanto stabilito dall’Asrem con un provvedimento che assegna il servizio alla ditta RI.CA srl di Somma Vesuviana (Na) per un importo complessivo di 28.500 euro più Iva al 22%. La durata del contratto, al momento, sarà di quattro mesi. Le cucine dell’ospedale di Agnone erano le uniche rimaste in Molise ad avere un servizio interno che oggi è stato assegnato ad una ditta esterna come per le altre strutture sanitarie. Resta da capire che fine faranno i due cuochi a disposizione che, molto probabilmente, saranno assegnatari di altre mansioni. Il tutto accade all’indomani del pensionamento di un cuoco che garantiva la regolare rotazione dei turni con gli altri due colleghi. Nel gennaio 2019 a scongiurare la chiusura delle cucine del San Francesco Caracciolo fu il consigliere del M5S, Andrea Greco.

