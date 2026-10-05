Ospedale declassato, “Presa Diretta” riaccende i riflettori. «Se vi succede qualcosa dove andate?». «Al camposanto»

Riccardo Iacona e la sua squadra di "Presa Diretta" raccontano i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità e tra questi la vicenda dell'ospedale di Agnone a rischio declassamento. La troupe del noto programma di inchiesta…

Riccardo Iacona e la sua squadra di “Presa Diretta” raccontano i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità e tra questi la vicenda dell’ospedale di Agnone a rischio declassamento. La troupe del noto programma di inchiesta di Rai3 è stata in Agnone per approfondire la vicenda legata al “San Francesco Caracciolo”. Quello che segue è il video dell’anteprima della puntata che andrà in onda domenica prossima.