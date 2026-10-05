Servizi sanitari, energia, sport, gestione forestale: riprendono gli incontri della Scuola dei piccoli Comuni a Castiglione Messer Marino

Quarto anno di attività per la Scuola dei Piccoli Comuni – formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e rivolto ad amministratori locali e operatori territoriali, che ha…

Quarto anno di attività per la Scuola dei Piccoli Comuni – formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e rivolto ad amministratori locali e operatori territoriali, che ha riscosso una notevole attenzione a livello regionale e nazionale.

È in preparazione il programma 2026-2027, che sarà presentato in ottobre e che si snoderà tra novembre e aprile prossimi, con un appuntamento al mese, proponendo lezioni su artigianato e commercio, servizi sanitari, energia, sport, gestione forestale e arte nei piccoli paesi.

Ogni incontro si svolgerà di sabato mattina, una delle novità di questa edizione, e come sempre si articolerà in una lezione più teorica, tenuta da professori o ricercatori, e in un laboratorio pratico, nel quale sarà il sindaco di un comune virtuoso a illustrare pratiche ed esperienze su quel determinato argomento. L’obiettivo principale resta diffondere modelli ed esempi di rigenerazione che rendano possibile una buona qualità della vita nei paesi delle zone interne e rurali, fornendo una cassetta degli attrezzi per avviare o implementare processi di rigenerazione sociale ed economica dei territori: «Grazie a SPICCO – afferma il direttore della Scuola, prof. Rossano Pazzagli – Castiglione Messer Marino è diventato un punto di riferimento per i processi di rigenerazione territoriale, finalizzati al mantenimento e sviluppo dei servizi essenziali e di contrasto allo spopolamento delle aree interne italiane, in particolare di quelle appenniniche».