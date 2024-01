Ospedali molisani, ecco i nomi dei direttori sanitari. Il dg Di Santo: “Riorganizzazione doverosa”

Tra conferme e nuovi arrivi ecco chi sono i direttori sanitari degli ospedali molisani. Lo annuncia l’Asrem in una nota stampa inviata alle redazione. Il dottor Gabriele Amicarelli torna come responsabile, nelle more dell’espletamento dell’avviso pubblico per ricoprire il ruolo di direttore medico di presidio, all’ospedale Cardarelli di Campobasso, affiancato da due dirigenti medici igienisti ed altre risorse infermieristiche. Una procedura volta a favorire l’uscita del dottor Giovanni Guglielmucci che aveva chiesto un impegno a tempo ‘limitato’, situazione non confacente alle esigenze aziendali.

Quanto agli altri presidi, alla direzione medica del San Timoteo di Termoli andrà a ricoprire un ruolo di supporto il dottor Pierpaolo Oriente. Al Veneziale di Isernia, come da sua richiesta, ci sarà il dott. Celestino Sassi, mentre al Caracciolo di Agnone, la dott.ssa Vilma Sferra.

Il direttore Asrem, Giovanni Di Santo, sottolinea che si tratta di “una riorganizzazione doverosa che rientra nell’ottica di creare dei punti di riferimento certi in ogni ospedale della regione, con il compito di governare le attività clinico assistenziali e trasmettere i flussi informativi al controllo di gestione affinché si abbia un costante ed appropriato governo dei processi economico-sanitari”.

Più in generale, le direzioni saranno rafforzate con nuovi dirigenti medici e personale infermieristico per rispondere alle esigenze ospedaliere.