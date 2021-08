Ottanta ettari di vegetazione in fumo, solo il canadair doma le fiamme a Pietracupa

Sono stati circa 80 gli ettari di vegetazione andati in fumo nella giornata di oggi tra i comuni di Fossalto e Pietracupa. E solo grazie alla perizia dei Vigili del fuoco intervenuti è stato evitato il coinvolgimento di una estesa area boscata, lambita dalle fiamme. Il rogo è stato circoscritto ed estinto grazie al provvidenziale intervento di squadre di Vigili del fuoco dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia, coadiuvati da personale di Proteziine civile e da semplici volontari. In supporto alle operazioni di spegnimento, dopo opportuna richiesta da parte del Dos presente sul posto, si è avuto l’ausilio di un canadair. Nel contempo un intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero alcune ambulanze stazionate in un’area campestre sita nella periferia di Campobasso.

