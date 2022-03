Ottanta positivi al Covid, il virus non molla Agnone. Saia: «Bisogna usare la mascherina»

Il virus circola, nelle scuole, o meglio tra gli alunni delle scuole. Perché mentre all’interno delle aule scolastiche vengono osservate rigidamente le norme anti contagio, all’esterno si tende a riprendere quella socialità che invece favorisce anche la trasmissione virale. Contagi in risalita, dunque, anche ad Agnone, come accade praticamente ovunque. Nonostante la sintomatologia sia ormai blanda, quasi inesistente. Un aumento dei contagi che ha spinto il sindaco di Agnone, Daniele Saia, a riprendere i consueti appuntamenti sui social per dare comunicazione alla cittadinanza della situazione pandemica sul territorio comunale.

«La nuova ondata di contagi da Covid sta colpendo intensamente tutto il Molise. Negli ultimi giorni, infatti, è tornata a salire la curva dei positivi. – ha spiegato il primo cittadino anche in qualità di autorità sanitaria sul territorio – Ad Agnone, al momento, si registra un numero di ottanta persone contagiate da Coronavirus». Un numero importante che non deve allarmare, ma che tuttavia non può lasciare indifferenti. «La nostra raccomandazione – spiega infatti il sindaco Saia – è quella di continuare ad adottare la consueta prassi di prevenzione, avendo cura di igienizzare spesso le mani e usando la mascherina».