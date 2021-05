Otto per mille alla Chiesa: ecco come investe quel denaro la Caritas diocesana

L’8 per mille alla Chiesa cattolica. Un gesto che non costa nulla al singolo, ma che permette di fare grandi cose. E non serve andare a cercare troppo lontano. Basta vedere e toccare con mano quello che solo grazie a qui soldi riesce a fare, ogni anno, la Caritas diocesana di Trivento, che opera anche nell’Alto Molise e nell’Alto Vastese. Al timone della nave, con la voglia e la determinazione di sempre, don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana appunto.

Sostegno alimentare ed economico alle famiglie, ai poveri della porta accanto, progetti di apicoltura per sostenere l’autoimpiego, e poi le missioni umanitarie all’estero. Solo per citare alcune delle opere meritorie che la Caritas realizza nei fatti, in concreto, e proprio grazie ai fondi messi a disposizione dall’8 per mille alla Chiesa cattolica. Un motivo in più per mettere quella firma dove serve.