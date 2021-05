World Bee Day 2021: gli studenti di Chieti in apiario a Schiavi di Abruzzo

In occasione della Giornata mondiale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio, gli studenti della scuola primaria “Madonna del freddo” e dell’infanzia di “Via Masci” dell’istituto comprensivo n. 2 di Chieti saranno ospiti, sia pure solo virtualmente, in un apiario dell’azienda agricola di Schiavi di Abruzzo, “Apicoltura Sannita“.

Le api, tra le creature più laboriose e affascinanti del pianeta, hanno da sempre portato benefici alle persone, alle piante e all’ambiente. «Trasportando il polline da un fiore all’altro, le api e altri impollinatori consentono non solo la produzione di un’abbondanza di frutta, noci e semi, ma anche una maggiore varietà e una migliore qualità, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione» spiegano gli esperti.

«Gli impollinatori come api, uccelli e pipistrelli influenzano il 35% della produzione agricola mondiale, aumentando la produzione di 87 delle principali colture alimentari mondiali, oltre a molti medicinali di origine vegetale. Tre colture su quattro in tutto il mondo che producono frutti o semi per uso umano poiché il cibo dipendono, almeno in parte, dagli impollinatori» si legge sul sito ufficiale dedicato al World Bee Day 2021.

Grazie alla sensibilità alle tematiche ambientali delle insegnanti e della dirigente scolastica Giovanna Santini, gli alunni dell’istituto comprensivo n. 2 di Chieti avranno la possibilità di celebrare la giornata mondiale dedicata alle api con una visita in diretta web da un apiario di montagna a Schiavi di Abruzzo.

Caterina d’Alba