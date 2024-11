‘Ottobre Rosa’, il Circolo ‘San Pio’ in prima linea per la prevenzione oncologica femminile

Il circolo San Pio di Agnone accende i riflettori su un tema di grande rilevanza per la salute delle donne: la prevenzione oncologica. L’incontro, si è svolto nella sede del circolo ed è inserito nelle iniziative del cosiddetto “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza tra le donne sull’importanza fondamentale della diagnosi precoce e della prevenzione del cancro. Per rendere l’evento ancora più significativo, i promotori dell’iniziativa hanno invitato due professioniste del settore: le dottoresse Maria Lucia Gagliardi e Annalidia Sammartino, entrambe con grande esperienza in ambito preventivo e sanitario. Ad aprire l’incontro è stato il presidente del circolo, Nicola Capparozza, il quale ha espresso profonda gratitudine a nome del direttivo e del presidente onorario Enzo Delli Quadri per la disponibilità delle due specialiste.

Capparozza ha colto l’occasione per sottolineare come la prevenzione non sia un concetto unico, ma si declini in diverse forme: esistono, infatti, prevenzioni mirate a correggere comportamenti rischiosi, a migliorare l’educazione sanitaria e a ridurre l’incidenza di diverse patologie. Questi approcci integrati costituiscono le basi di una vera e propria cultura della prevenzione, su cui il circolo è impegnato a sensibilizzare. Gagliardi ha quindi illustrato gli aspetti pratici delle campagne di prevenzione oncologica messe in atto nella regione Molise, che coprono diverse aree, come il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. Per quanto riguarda i tumori mammari e cervicali, ha offerto una presentazione dettagliata sull’epidemiologia e sulla storia naturale di queste malattie, evidenziando l’importanza di un approccio ginecologico nella diagnosi e prevenzione precoce, e lasciando quindi spazio alla sua collega per approfondire altri temi.

La Sammartino ha preso la parola successivamente per affrontare l’argomento della prevenzione in ostetricia, proponendo una riflessione completa sul concetto di “prevenzione mamma”. Ha descritto strategie chiave per promuovere la salute nelle varie fasi della maternità: dalla preparazione alla gravidanza, alla gestazione, fino al periodo post-partum e all’allattamento. Inoltre, ha evidenziato come queste fasi richiedano attenzione e informazione per garantire un percorso di salute e benessere, non solo per la madre ma anche per il nascituro. L’evento ha ricevuto una risposta entusiasta da parte del pubblico, composto soprattutto da donne, che hanno mostrato grande interesse e apprezzamento per l’iniziativa. È emersa tuttavia una riflessione sulla scarsa partecipazione delle giovani generazioni, che spesso percepiscono questi temi come distanti. Il direttivo del San Pio si è impegnato, tuttavia, a intensificare le iniziative rivolte ai più giovani, nella convinzione che una maggiore consapevolezza fin dalla giovane età possa fare la differenza nella prevenzione futura.