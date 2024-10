Decorazioni a tema per Hallowen, sequestri della Finanza di prodotti ritenuti pericolosi o non conformi

Decorazioni a tema, maschere, cerchietti e altri accessori per il travestimento per festeggiamenti di “Hallowen”, non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di un apposito piano di controlli.

Le “fiamme gialle” del Gruppo Pronto Impiego e del I Gruppo li hanno individuati all’interno di rivendite ubicate entrambe nel quartiere Prenestino.

Nel corso della prima ispezione, à emerso che gli articoli erano tutti privi delle indicazioni in lingua italiana, previste dal c.d. “Codice del Consumo”, finalizzate a consentirne un utilizzo sicuro, mentre nell’altra, è stato appurato che gli addobbi erano sprovvisti del marchio CE ovvero che lo stesso era stato indebitamente apposto, con lo scopo di trarre in inganno i consumatori.

I rappresentanti legali delle società di import-export, cui sono riconducibili gli esercizi commerciali, sono stati rispettivamente denunciati per l’ipotesi di reato di frode in commercio all’Autorità Giudiziaria capitolina e segnalati, in via amministrativa alla locale Camera di Commercio, per le violazioni al c.d. “Codice del Consumo”.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.