Panchina contro la violenza sulle donne, questa sera la cerimonia di posa a Schiavi di Abruzzo

L’amministrazione comunale di Schiavi di Abruzzo intende dare un segnale, anche visivo e fisico, per dire basta alla violenza sulle donne. Per questo motivo, questa sera, il sindaco Luciano Piluso e gli altri amministratori hanno organizzato una cerimonia di posa di una panchina che avverrà presso l’area attrezzata antistante il parco giochi di Viale Europa.

Una delle serate in cartellone a Schiavi

L’appuntamento è intorno alle 21,30 ai piedi della scalinata di via del Sole, la “porta” del centro storico di Schiavi, dove sarà accesa, per la prima volta, la nuova illuminazione. Si tratta di scritte luminose appunto, che riportano alcune delle frasi della celebre canzone intitolata a al paese: “Schiavi di Abruzzo, paese di sogno sei tu…“.

Dopo la prima accensione delle frasi storiche, il corteo si sposterà nei pressi del parco giochi in Viale Europa, dove sarà inaugurato un grande cuore luminoso, adatto agli scatti ricordo romantici. Subito dopo si procederà con la posa e l’inaugurazione della panchina simbolica contro la violenza sulle donne.

«La cittadinanza è invitata a partecipare, – annunciano dal Comune – e subito dopo ci sarà uno spettacolo musicale in piazza Caduti d’Ungheria, prima delle serate estive in cartellone»

«Inoltre, – continuano dal Municipio – siamo lieti di annunciare che la biblioteca comunale sarà aperta durante tutto il mese di agosto. Potrete godere del piacere della lettura e della cultura anche durante l’estate. E abbiamo una fantastica novità: è possibile consultare i libri disponibili comodamente da casa. Basta andare sul sito del Comune oppure scansionate il QR code che trovate affisso sulla porta della biblioteca. Poi recatevi in biblioteca e prendete in prestito il libro che desiderate. Sono disponibili libri bestseller di narrativa italiana e straniera e anche libri per ragazzi e bambini».

Questi gli orari di apertura della biblioteca comunale: Lun-Mar-Mer: 12 – 13; Giovedì : 18 – 19.

Analogamente per il museo dedicato alla civiltà dei padri Sanniti, con gli orari riportati in locandina.