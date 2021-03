Pandemia e vaccini, ‘Piazza Pulita’ di La7 accende i riflettori sul caso Molise

Un’inchiesta di Micaela Farrocco cerca di far luce sui fatti collegati alle dosi di vaccino inoculate ai dipendenti del gruppo Neuromed e di società collegate all’istituto di ricerca. La trasmissione ‘Piazza Pulita’ di La7, questa sera – giovedì 11 marzo – , manda in onda un servizio sul caso Molise. Intervista esclusiva anche all’eurodeputato Aldo Patriciello e alcuni protagonisti della campagna vaccinale.

Ed ancora, finestra aperta sugli ultimi episodi accaduti in merito l’aumento dei contagi, della zona rossa, nonché la gestione della sanità.

La troupe di ‘Piazza Pulita’ è arrivata in Molise in una settimana cruciale: il blackout al ‘San Timoteo’ di Termoli, l’avviso di garanzia al commissario Angelo Giustini, l’alevato numero di morti da Covid-19, l’attivazione della Cross e la presenza della variante inglese che ha messo in ginocchio gli ospedali molisani.

Un reportage ricco di testimonianze dal quale emergerà un quadro sulla gestione e organizzazione dell’emergenza pandemica nella XX regione d’Italia.