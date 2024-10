Panetti di hashish e cocaina per il mercato molisano, spacciatore foggiano finisce dietro le sbarre

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Squadra Mobile della Questura in tutta la provincia di Campobasso ha portato all’arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90, un giovane di San Severo trovato in possesso di 762 grammi di droga.

Il 29 settembre scorso, gli uomini della Sezione Antidroga della Questura sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Campobasso dove erano stati segnalati movimenti sospetti di noti assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, dopo un’accurata perlustrazione della zona ed un attento servizio di osservazione, hanno individuato il sanseverese all’interno del bar della stazione, la cui presenza è apparsa sospetta anche a motivo dell’orario, data la mancanza di collegamenti ferroviari.

La perquisizione personale effettuata nei suoi confronti, prima sul posto e poi presso gli uffici della Squadra Mobile, ha consentito di rinvenire occultati addosso al ragazzo vari panetti contenenti complessivamente 736 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, tutti rivestiti di nastro adesivo e riportanti il logo della squadra di calcio del Real Madrid, oltre ad un ulteriore involucro contenente 26 grammi di cocaina.

Il giovane, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Campobasso, condotto presso la casa circondariale di Benevento.