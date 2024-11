Parità di genere e bullismo, incontro formativo alla scuola primaria ‘F.Marinelli’

La parità di genere e il bullismo sono stati i principali temi trattati durante l’incontro formativo tenutosi nei giorni scorsi presso il Polo Scolastico “F. Marinelli” di Agnone. L’evento, promosso dall’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo”, è stato organizzato in collaborazione con l’Agenzia Libraria Scuola e Servizi di Isernia, nell’ambito del ‘Progetto Lettura’. L’iniziativa rientra a pieno titolo tra le attività promosse dalla scuola per diffondere concretamente il senso civico tra i giovani, come previsto dall’insegnamento dell’educazione civica, e per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo.

“L’incontro con l’autore è sicuramente un mezzo efficace per avvicinare i ragazzi ai libri e appassionarli alla lettura,” hanno dichiarato i promotori dell’incontro. “Nell’era della comunicazione digitale e dello streaming, in cui i docenti fanno sempre più fatica a coinvolgere i ragazzi in un’attività percepita come vetusta quale la lettura, avere l’opportunità di confrontarsi con l’autore che ha pensato e scritto le storie contenute nelle pagine lette è un’esperienza difficilmente sostituibile. Quando, inoltre, si riescono ad approfondire temi di grande attualità e a educare ai sani sentimenti, si raggiunge il paradigma ideale che ha fatto da sfondo a questo incontro formativo, il quale ha coinvolto le classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘G. N. D’Agnillo’ di Agnone. Fare rete contro le discriminazioni di genere e il bullismo, promuovendo al contempo la sana pratica didattica della lettura,” hanno concluso i promotori, “è stato il messaggio che l’Istituto Omnicomprensivo ha voluto trasmettere”.

Le classi partecipanti hanno incontrato l’autore del testo narrativo E più bello sarà l’arcobaleno, Moreno Giannattasio, discutendo dei temi che fanno da sfondo alla vicenda narrata e presentando i lavori di riflessione realizzati a partire dalla lettura del libro, sotto la guida degli insegnanti. Il dibattito, animato da numerose domande, ha visto lo scrittore marchigiano rispondere con entusiasmo, lodando i ragazzi per la loro partecipazione e l’impegno dimostrato nei lavori eseguiti.