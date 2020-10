Passeggiano senza mascherina, multe per 800 euro

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, Vincenzo Callea, proseguono le quotidiane verifiche finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19 ed in particolare quelle che disciplinano l’uso delle mascherine, vietano gli assembramenti ed impongono limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Forlì del Sannio e Cantalupo nel Sannio hanno individuato, nell’ambito dei Comuni della giurisdizione, due persone che passeggiavano a piedi nei centri abitati sprovvisti della mascherina di protezione, contrariamente ad altri cittadini presenti che invece le indossavano regolarmente. I trasgressori venivano quindi contravvenzionati per le violazioni accertate, per un ammontare complessivo di 800 euro ed invitati ad indossare la mascherina.



