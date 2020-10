Scuola dell’infanzia, sindaco Agnone proroga chiusura fino al 3 novembre

La scuola dell’infanzia di via Pietro Micca resterà chiusa fino al prossimo 3 novembre. E’ quanto stabilito dal primo cittadino di Agnone, Daniele Saia che ha deciso di prorogare i termini di chiusura fissati a domani (28 ottobre). Il tutto – si legge nella nuova ordinanza – per contenere il rischio da contagio del Covid-19 sul territorio comunale. Inoltre, in vista della ricorrenza del 2 novembre, Saia invita la cittadinanza a recarsi nei cimiteri di Agnone, Fontesambuco e Villacanale senza creare assembramenti in particolare dando la possibilità di fare le visite ai propri defunti, in primis, a quanti rientreranno da fuori città.

