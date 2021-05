Pastore evangelico arrestato per violenza sessuale continuata in danno delle figlie minori

Estradato in Italia dalla Scozia un uomo responsabile di violenza sessuale continuata in danno delle figlie minori. Il malvivente aveva tentato la fuga all’estero ma è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e arrestato in Scozia. Oggi è arrivato in Italia e per lui si sono aperte le porte del carcere. A coronamento di complesse e prolungate indagini condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino, sotto il costante coordinamento del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, dottoressa Maria Beatrice Siravo, è giunto all’aeroporto di Fiumicino in stato di arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia un uomo accusato di violenza sessuale, reiterata nel tempo e aggravata dal vincolo genitoriale, fermato in Scozia lo scorso 23 dicembre, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, dottoressa Vittoria Sodani.

L’arresto era stato operato dalla polizia scozzese, in collaborazione con lo S.C.I.P. – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha fornito un decisivo supporto per l’esito dell’operazione, ottenuto anche grazie all’esatta localizzazione del soggetto fornita dal personale del Commissariato di P.S. di Cassino, che ne ha incessantemente monitorato gli spostamenti. Gli orribili fatti che hanno portato all’emissione della misura si consumavano tra le mura domestiche ed erano iniziati molti anni fa su un’isola italiana, dove l’uomo, pastore di una confessione religiosa evangelica, viveva con la propria famiglia. Gli investigatori, grazie alle testimonianze minuziosamente raccolte ed allo svolgimento di accurati servizi tecnici, hanno potuto ricostruire completamente i contorni dell’oscura vicenda e le serrate indagini, seguite personalmente dal Dirigente del Commissariato, dott.ssa Giovanna Salerno e indirizzate puntualmente dal magistrato titolare del procedimento dott.ssa Siravo, hanno consentito di comprovare i ripetuti abusi sessuali compiuti dal padre nei confronti delle figlie, all’epoca dei fatti minori, già a partire dalla tenera età di 4/5 anni.

Le numerose prove raccolte hanno fatto emergere uno spaccato di violenze quotidiane, durate fino al 2019, quando una delle figlie, ormai maggiorenne, si è ribellata, anche grazie all’aiuto di un altro pastore e di una psicologa. La ragazza aveva anche tentato invano di convincere anche la madre e le altre sorelle a ribellarsi, essendo anche loro vittime delle stesse travagliate vicende e totalmente succubi dell’uomo. Il pastore, temendo che a suo carico potesse essere stata sporta una denuncia, si era organizzato per trasferirsi nel Regno Unito, insieme alla moglie e agli altri figli, così da far perdere le proprie tracce e ricostruirsi una vita godendo dell’anonimato. La giovane però, appreso dell’imminente trasferimento, ha deciso di raccontare quanto subito all’Autorità Giudiziaria, permettendo l’arresto del malvivente, che nel frattempo era riuscito a lasciare l’Italia ed a stabilirsi in un piccolo villaggio non lontano da Edimburgo. Questa mattina è stato definitivamente estradato in Italia dove, giunto all’aeroporto di Fiumicino, ha trovato ad aspettarlo i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cassino che lo hanno immediatamente condotto in carcere.