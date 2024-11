Pecora incinta ferita in quota, tratta in salvo dai Vigili del fuoco

A Macchia d’Isernia, è stata recuperata a cura dei Vigili del Fuoco di Isernia, in zona montuosa, boscata e particolarmente impervia, una pecora incinta che allontanatosi dal gregge era stata ferita, presumibilmente da cani randagi. Recuperato l’animale ferito, con le cautele del caso, è stato posto in una rete porta animali e condotta alla stalla in attesa delle cure del veterinario.

