“Pecorino & Pecorini”, il “Viaggio del formaggio” fa tappa a Farindola

“Pecorino & Pecorini”, la nota rassegna enogastronomica di Farindola (PE), si è svolta dal 4 al 6 agosto 2023 con notevole affluenza di pubblico.

Nemmeno le avversità atmosferiche hanno fermato gli organizzatori dell’evento diventato un must nelle estati dell’entroterra vestina, la manifestazione si è svolta regolarmente ottenendo grande presenza nelle serate del 5 e 6, nonostante l’annullamento per forti temporali della serata di venerdì 4 agosto. Il Presidente dell’Associazione, Luca Labricciosa, si dichiara molto soddisfatto della riuscita della manifestazione e ringrazia pubblicamente i visitatori che pur percorrendo tanti Km di strada dissestata sono arrivati numerosissimi a Farindola e i volontari che ogni anno si prodigano per accogliere nel migliore dei modi gli ospiti.

Come ogni anno visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia sono giunti a Farindola per partecipare al “Viaggio del formaggio” una sfilata significativa, legata all’antica tradizione del Pecorino di Farindola, protagonista assoluto delle serate. Festeggiamenti in onore del formaggio, eccellenza del territorio che viene portato a spalla per le vie del paese accompagnato da canti e musiche folkloristiche per concludersi con l’assaggio collettivo. Una vera e propria cerimonia d’apertura per questa festa itinerante con degustazioni di vino, prodotti tipici e cena nei ristoranti del circondario convenzionati con menù a tema.

Ogni sera esibizioni musicali hanno animato le serate con postazioni sulle diverse piazze creando atmosfere uniche in uno dei borghi più belli d’Abruzzo.

14 Cantine vinicole, 12 produttori locali, 5 ristoranti, tanta partecipazione da parte delle associazioni e sostegno dell’amministrazione per l’evento dell’anno che è anche promozione del territorio, richiamo alle radici, amore per le tradizioni e per il famosissimo e storico formaggio fatto con caglio di maiale.

Il 5 agosto l’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, ha conferito a Farindola l’attestato di Città del Formaggio 2023.