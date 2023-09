Pediatri in Molise: Asrem cerca personale, ma su 9 posti disponibili rispondono solo in 4

In Molise restano le difficoltà nel reperire personale medico.

L’Azienda sanitaria regionale (Asrem) era alla ricerca di nove medici specializzati in Pediatria da assumere a tempo indeterminato, ma al concorso, su 12 candidati risultati idonei, sono risultati presenti solo quattro, di cui tre specializzandi.

L’Asrem ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato per il candidato in possesso della specializzazione, mentre per gli altri tre è stato stipulato un contratto a tempo determinato che verrà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione.