Pellet a prezzi stracciati, ma è una truffa: nei guai un imprenditore molisano

Il prezzo del pellet è notoriamente alle stelle, dai nove euro al sacco a salire, ma c’è chi si crede più furbo degli altri e incappa invece nella solita truffa. Si paga in anticipo, magari un acconto, cinquanta o cento euro, per un bancale a prezzi molto bassi, ma il pellet semplicemente non arriva. Le truffe si moltiplicano in tutta la Penisola e si registrano casi anche in Abruzzo.

Almeno un centinaio di clienti avrebbero risposto all’offerta di vendita del pellet a prezzo d’occasione, pubblicizzata da un imprenditore, almeno sedicente tale, di Isernia. Le persone che hanno abboccato, nonostante gli appelli a non fidarsi che circolano anche sui social, sono residenti nelle zone interne dell’Abruzzo. Vengono segnalati casi a Pacentro, Sulmona, Secinaro, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Popoli e Bussi sul Tirino. L’imprenditore ha pubblicato un annuncio di vendita di pellet a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato e in tanti ci sono cascati. Alcuni hanno presentato anche denuncia per truffa e sui vari casi sta indagando la Polizia del commissariato di Pubblica sicurezza di Sulmona.