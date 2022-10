Pendolari Amazon, approvata risoluzione Smargiassi: la Regione cerca soluzioni

«Sono soddisfatto dell’approvazione della III Commissione sulla risoluzione a mia firma, con la quale ho ottenuto l’impegno della Regione Abruzzo ad affrontare immediatamente il problema dei lavoratori pendolari del nuovo polo logistico di Amazon. Sin dall’apertura del sito, infatti, sono emerse criticità dovute alla mancata copertura di quell’area specifica dalle corse dei mezzi pubblici. Auspico che il percorso attivato oggi porti rapidamente a soluzioni definitive» ad affermarlo è il consigliere regionale Pietro Smargiassi.

L’esponente pentastellato spiega: «In commissione ho sottolineato i disagi che attualmente devono affrontare i lavoratori per recarsi sul luogo di lavoro nel rispetto della turnazione prevista. Seppur soddisfatto del risultato raggiunto, mi sarei aspettato maggiore attenzione da parte del governo regionale nei confronti dei lavoratori; se le criticità fossero state affrontate a tempo debito, quindi prima dell’attivazione del polo logistico, oggi non ci troveremmo a dover correre ai ripari per mitigare il disagio che i lavoratori sono costretti ad affrontare quotidianamente. Ora mi aspetto un confronto scandito da tempi serratissimi per risolvere immediatamente questa criticità».