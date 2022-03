Pensionamento e compleanno, auguri doppi per la signora Giuliana Busico

Auguri al quadrato per la signora Giuliana Busico che nelle ultime 48 ore ha festeggiato il pensionamento e il 69esimo anno di vita. In particolare a farle le congratulazioni gli operatori della Casa famiglia ‘La Conca’ di Villacanale (Agnone) che hanno intesa salutarla con un toccante messaggio per la lunga attività svolta nella struttura nelle vesti di presidente. “Centimetro dopo centimetro, dare vita ad un progetto grande e duraturo, è sinonimo di passione e di coraggio. Come il capitano di una grande nave, ci hai condotto per mare, senza perdere mai la rotta e assicurandoci serenità ed equilibrio a bordo. Oggi, tutti insieme, cara Giuliana, vogliamo ringraziarti per il tuo supporto costante. Con dedizione, umanità, professionalità, ci hai guidato in questa trentennale avventura, anteponendo i bisogni degli altri, ai tuoi, senza alcun risparmio. Insieme, con la competenza e con l’amore che ti contraddistinguono nella vita e nel lavoro, abbiamo superato anche i momenti più difficili. Che il tuo esempio sia sempre una luce nel proseguire questa avventura. Che la tua pensione sia una vacanza senza fine. La meriti! Goditela più che puoi”. Alla signora Busico gli auguri di cuore anche da parte della redazione de l‘Eco online.

