Scenari geopolitici dell’Europa orientale, incontro telematico con esperti per gli studenti di Castiglione

L’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino promuove un incontro formativo riservato agli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado «per riflettere sugli eventi terribili di questi giorni e sulle loro radici storiche, geografiche e socioculturali». Ne dà notizia la dirigente scolastica, Anna Paolella.

«La scuola ha il compito fondamentale non solo di trasmettere conoscenza, ma anche di promuovere la formazione etica e civile degli uomini e dei cittadini di domani, di educare alla pace e al rispetto individuale e collettivo. – spiega la preside – In questo momento difficile ha anche il dovere di accompagnare i ragazzi nella comprensione di quanto sta accadendo non lontano dalle nostre vite e deve farlo con la guida di esperti che possano veicolare informazioni esatte ed oggettive. La condivisione e la riflessione guidata in ambito scolastico possono anche contenere e limitare eventuali paure e il disorientamento ulteriore che i ragazzi stanno vivendo in questo momento già caratterizzato da un forte disagio emotivo».

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 8 marzo alle ore 10 con la presenza di esperti qualificati che aiuteranno i ragazzi nell’ambito delle attività curriculari, e attraverso un incontro telematico, a riflettere anche sui concetti di autodeterminazione comunitaria e sociale, sul concetto di libertà, di democrazia, sull’evoluzione storica, socioculturale e delle relazioni tra i popoli dell’Europa Orientale dalla guerra fredda ad oggi.

Saranno collegati da remoto i professori: Fabio Serricchio – docente di Scienza politica – Università degli Studi del Molise; Luca Muscarà – docente di Geografia politica – Università degli Studi del Molise.