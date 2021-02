Perseguita la ex convivente, stalker arrestato dalla Volante

Perseguita la ex convivente, la Polizia di Stato lo arresta. La Squadra Volante ha eseguito l’ ordine del Tribunale di Pescara di applicazione della misura cautelare in carcere per un uomo di Pescara, D R. T di 32 anni, accusato di atti persecutori nei confronti della ex convivente.

Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pescara, con il divieto di uscire di casa dalle ore 19 alle 9 del mattino, il giorno di San Valentino ha violato le prescrizioni imposte dalla magistratura e si è messo in viaggio in direzione nord Italia dove l’ex compagna ha trovato un nuovo lavoro: quando la ragazza se lo è trovato di fronte, ha chiamato i Carabinieri del posto che hanno informato l’Autorità Giudiziaria.

La posizione dello stalker si è così aggravata e l’altra sera è stato rintracciato dalla Squadra Volante e condotto presso la Casa di lavoro di Vasto.

