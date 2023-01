‘Personaggi Altomolisani’, il volume di Italo Marinelli in vendita nelle edicole di Agnone

‘Personaggi Altomolisani’, il libro scritto da Italo Marinelli, edito da Enzo Delli Quadri, è stato donato alla Biblioteca comunale di Agnone. Il volume che racconta la storia di venti personaggi del territorio contraddistintisi in vari settori (politico, sociale, sportivo, artigianale, culturale), andrà ad arricchire il vastissimo patrimonio librario di una delle biblioteche più importanti del Molise e del Meridione d’Italia.

Italo Marinelli dona cinque copie del libro alla biblioteca comunale

Oltre alla biblioteca, una copia è stata donata al primo cittadino Daniele Saia e al decano degli intervistati, il 94enne Felice Mitri. Nel frattempo, in attesa della presentazione ufficiale, il libro è in vendita online sulle piattaforme Amazon, Feltrinelli, Mondatori e Youcanprint. Inoltre, da oggi lo si può trovare ad un prezzo di lancio nelle librerie di Sandro Ricci (corso Vittorio Emanuele, 236), Mariagrazia D’Agnillo (via Roma, 20) e all’edicola di Angelo Pallotto (Via Marconi, 23B). Il ricavato delle vendite sarà devoluto in favore dell’editoria locale.