Fibromialgia, se ne discute all’Itis Mattei di Isernia con l’esperto William Raffaeli

Si terrà sabato 7 gennaio a partire dalle ore 11 presso l’auditorium dell’Itis Mattei di Isernia un incontro per discutere di fibromialgia e di dolore cronico.

All’incontro interverrà il prof. William Raffaeli, esperto in gestione della terapia del dolore e in precedenza consulente del Ministero del Welfare. Sarà presente anche il consigliere Andrea Di Lucente, firmatario di una proposta di legge per il riconoscimento della fibromialgia come malattia.

L’incontro darà l’avvio ad una discussione più ampia sul tema della gestione del dolore nel quale si vuole coinvolgere tutti gli stakeholders, da quelli istituzionali fino agli esperti medici, dando voce anche ai malati.

“La necessità di un incontro e di una proposta di legge sulla fibromialgia è nata dal fatto che si tratta di una malattia non riconosciuta a dovere e, talvolta, nemmeno curata. I centri di terapia del dolore possono essere un punto di riferimento per questo genere di patologie – ha spiegato il consigliere Di Lucente -. Con questo incontro vorremmo gettare il seme del dibattito e della maggiore conoscenza sulla patologia. Inoltre, vorremmo mobilitare anche la parte istituzionale affinché ponga il sistema sanitario nelle condizioni di poter operare e di gestire la richiesta di un numero crescente di persone”.

Vista l’assenza di una diagnosi precisa e di una vera mappatura del problema, non sono presenti numeri certi sui malati di fibromialgia.

“Eppure, appena saputo dell’incontro, sono state tante le richieste di persone che vogliono conoscere come gestire questo dolore cronico che spesso fanno fatica a spiegare. Lo scetticismo è il primo punto sul quale agire” ha concluso Di Lucente.